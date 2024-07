Plus Mittelrhein Weinanbaugebiet Mittelrhein repräsentieren – Majestäten gesucht i Aktuell repräsentieren Hannah Roos (von links), Felix Kahl, Julia Lambrich und Gero Schüler das Anbaugebiet Mittelrhein. Foto: Fotostudio-und-Werbeagentur-Eidens-Holl Wer möchte das Weinanbaugebiet Mittelrhein, eines von insgesamt 13 in Deutschland, seine Winzerinnen und Winzer, die hervorragenden Weine und die Region an sich auf verschiedensten regionalen Veranstaltungen, aber auch auf Landes- und Bundesebene ein Jahr lang vertreten? Lesezeit: 1 Minute

Die nächste Wahl findet am Freitag, 8. November, in Oberwesel-Dellhofen statt, heißt es im Pressetext. Die Weinhoheiten im Anbaugebiet Mittelrhein, dem zweitkleinsten in Deutschland, sind keine Einzelkämpfer, sondern repräsentieren als Team die Anbauregion Mittelrhein jährlich ab der im November stattfindenden Wahl für einen Zeitraum von zwölf Monaten. Neben Grußworten bei verschiedensten ...