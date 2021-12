In seiner neuen Serie „Hape und die 7 Zwergstaaten“ reist Hape Kerkeling nach Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und in der Folge am Sonntag in den Vatikan. Mit im Gepäck hat er auf der Reise ins Zentrum der römisch-katholischen Kirche dann auch sechs Flaschen 2018er Spätburgunder aus dem Bopparder Hamm.