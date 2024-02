Plus Kastellaun Weiberfastnacht in der Kulturscheune: Die bunte Welt von „Babylon Kastellaun“ Pünktlich um 14.11 Uhr öffneten sich die Tore zum Club „Babylon Castellaun“, und mehr als 100 Frauen strömten in die Kulturscheune. Als schicke Damen im 20er-Jahre-Outfit oder auch als Gangsterboss verkleidet, feierten sie Weiberfastnacht.

Anne Staub und Nina Backhaus, die als Bardamen zauberhaft durch das Programm führten, bot sich ein grandioses Bild in einer opulent geschmückten Scheune, die in Gold- und Schwarztönen glitzerte. Die Burgstadtweiber eröffneten mit einem in die Zeit passenden Gangstersketch das Programm. Der Mafiaboss (Hanni Scherer) schickte seinen trotteligen Gehilfen Eddy (Simone ...