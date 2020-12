Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 17:34 Uhr

Buch Wegkreuz lädt ein zum Innehalten – Station bei Prozession oder Wallfahrt Flurkreuze stehen als Symbole des christlichen Glaubens in der Landschaft und laden Spaziergänger, Fahrradfahrer und alle, die an ihm vorüberkommen, zum Innehalten, zum Gebet und zur Besinnung ein. Häufig sind sie in das traditionelle religiöse Brauchtum eingebunden, sie dienen auch als Stationen bei einer Prozession oder Wallfahrten, wie das prächtig geschnitzte Wegkreuz am Asser Weg zwischen Buch und Mörz.