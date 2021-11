Hohes Fieber, eine zugeschwollene Nase oder eine schmerzhafte Entzündung: In vielen Fällen treten Krankheiten und Schmerzen plötzlich auf – speziell zu Uhrzeiten, an denen die meisten Apotheken in der näheren Umgebung bereits geschlossen haben. Um jedoch eine „umfassende Versorgung mit lebenswichtigen Arzneimitteln“ zu garantieren, leisten nach Angaben des offiziellen Gesundheitsportals der deutschen Apotheker „Aponet.de“ 1400 Apotheken bundesweit jede Nacht sowie jeden Feiertag Notdienst.