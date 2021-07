Am ehemaligen Klinikstandort Oberwesel ist einiges in Bewegung: An der Spitze der kommunalen Krankenhausgesellschaft und der Gesundheitscampus Loreley GmbH hat es im Stillen einen Wechsel gegeben. Nach gut einem Dreivierteljahr zieht sich Ingo Jakschies, Experte für Projektentwicklungen im Gesundheitswesen, aus der Geschäftsführung beider Gesellschaften zurück. Die Geschäfte führt nun der Vorsitzende des Kolping-Fördervereins Krankenhaus und Seniorenzentrum, Michael Brahm.