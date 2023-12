Fachkräftemangel, Prävention zum Schutz von Kindern gegen sexualisierte Gewalt und politische Rahmenbedingungen – so lauteten die thematischen Schwerpunkte der Gesellschafterversammlung der Katholischen Kita gGmbH Koblenz in Maria Laach/Glees. Daneben gab es Veränderungen in der Geschäftsführung und in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates.