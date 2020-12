Mittelrhein

Während in der Verbandsgemeinde Simmern/Rheinböllen und in Kirchberg das Trinkwasser knapp wird, wird am Mittelrhein überwiegend mit Leitungswasser gegossen. Die Bauhofmitarbeiter in Boppard, St. Goar und Oberwesel sind im Dauereinsatz und wässern den reichlichen Blumenschmuck entlang der langen Rheinpromenaden. Auch die Kollegen in Emmelshausen haben alle Hände voll zu tun, blühenden Pflanzen und jungen Bäumen die notwendigen Wasserrationen in regelmäßigen Abständen zu bringen.