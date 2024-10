Plus Simmern

Warnstreik der IG Metall: Boge und CompAir in Simmern lahmgelegt

Von Werner Dupuis

i Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie bleiben die Arbeitgeber weit hinter den Erwartungen der IG Metall zurück. Mitarbeiter der Firmen CompAir Gardner Denver und Boge Elastmetall in Simmern beteiligten sich an einem Warnstreik, um Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Foto: Werner Dupuis

Ein gemeinsamer Warnstreik von Beschäftigen der Firmen CompAir und Boge Elastmetall hat am Dienstag in Simmern stattgefunden. Die Gewerkschaft IG Metall fordert für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld und 170 Euro im Monat mehr für Auszubildende. Außerdem will sie mehr Arbeitnehmern die Wahlmöglichkeit zwischen freier Zeit und Bezahlung eröffnen.