Spätestens seit der offiziellen Enthüllung ist der neue Kreisel in Emmelshausen mit seinem großen Wanderschuh ein begehrtes Fotoobjekt: für die Gäste aus Brasilien wie auch für Fotos mit offiziellen Vertretern der hiesigen Kommunen und aus Nova Petrópolis in Rio Grande do Sul. Foto: Philipp Lauer