Kirchberg

Waldbrandgefahr ist hoch – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Gut, dass die Feuerwehr Kirchberg gerade zu einer Übungsversammlung zusammengekommen war, so konnte sie sehr schnell am Einsatzort sein und Schlimmeres verhindern. Kurz nach 21 Uhr rückten die Wehrleute am Dienstagabend in Richtung Hotel Karrenberg aus. Unmittelbar gegenüber der Einfahrt zum Landgasthaus stand der Wald in Flammen.