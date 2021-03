Nicht nur der rheinland-pfälzische Landtag sollte am Sonntag gewählt werden, in Boppard, Eveshausen und Wahlbach galt es außerdem, noch die Bürgermeister und Ortsvorsteher zu küren. Während die Bopparder in zwei Wochen erneut zwischen den beiden Kandidaten Niko Neuser und Jörg Haseneier entscheiden müssen (wir berichteten), standen in Eveshausen und Wahlbach jeweils nur eine Kandidatin zur Wahl.