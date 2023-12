Die CDU-Stadtratsfraktion Emmelshausen schlägt vor, Volker Bernd als ihren Kandidaten für den Stadtbürgermeister bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 ins Rennen zu schicken. Die Mitglieder werden im Rahmen der Aufstellungsversammlung am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr im Backes in Emmelshausen-Liesenfeld zusammenkommen, um über die endgültige Nominierung abzustimmen.