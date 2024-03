Wahl im Rhein-Hunsrück-Kreis: Daniel Lehmann ist neuer Sprecher der Wirtschaftsjunioren

Daniel Lehmann (Optik Bertleff) ist neuer Sprecher der Wirtschaftsjunioren Rhein-Hunsrück. Er tritt die Nachfolge von Thajgoro De Longhi von der Firma PerNaturam an, der die Wirtschaftsjunioren zwei Jahre als Sprecher vertreten hat. Das teilt der Verband in einem Bericht über die Jahresversammlung im Birkenhof mit.

Die weiteren Mitglieder im Vorstand der Wirtschaftsjunioren Rhein-Hunsrück sind: Jochen Schröder (indivo GmbH), der auch dem Landesvorstand der Wirtschaftsjunioren Rheinland-Pfalz angehört, Juliane Vogel (Kreissparkasse Rhein-Hunsrück) als Schatzmeisterin, Pascal Baumgarten (Provinzial Versicherung), Jessica Schuler (PerNaturam) Jens Steffens (Kestenholz Automobil GmbH) und Oleksandr Zinchenko (Energieberatung Zinchenko).

Unternehmer-Talk in Simmern geplant

Neben den Wahlen zum Vorstand standen der Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr und ein Ausblick auf das laufende Jahr 2024 im Mittelpunkt der Versammlung. Starten werden die „Junioren“ mit ihren Aktivitäten im März mit einem Unternehmer-Talk zum Thema „Innenstadt“ in den Räumen von Optik Bertleff in Simmern. Im April wird dann auf Initiative von Neumitglied Tobias Jung, Project Manager bei der Daimler Trucks AG, ein Besuch im Daimler Lkw-Werk Wörth erfolgen. Neben weiteren Betriebsbesichtigungen in der Region, Vorträgen, einem Gespräch im Schloss Gemünden, ist dieses Jahr auch ein Sommerfest geplant. Zu allen Veranstaltungen gibt es Informationen im Internet unter www.wjrh.de

Die Wirtschaftsjunioren Rhein-Hunsrück gehören den Wirtschaftsjunioren Deutschland an. Dort sind nach eigenen Angaben rund zehntausend Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren engagiert. Die Wirtschaftsjunioren sind global vernetzt und, nach eigenen Angaben, als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland, mit rund 215 Mitgliedskreisen vor Ort, präsent. „Sie übernehmen mit ihrem wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Engagement Verantwortung für die Zukunft und geben der jungen Wirtschaft eine Stimme“, heißt es. Darüber hinaus fördern sie den Austausch und die Entwicklung junger Unternehmer und Führungskräfte.

Höhepunkte in 2023 erlebt

Höhepunkte im vergangenen Jahr der Wirtschaftsjunioren Rhein-Hunsrück seien der Betriebsbesuch bei Hangar 901 am Flughafen Hahn, die Veranstaltung mit Hans-Georg Häusel zum Thema Neuromarketing und das Event bei der AHG-Newel GmbH mit dem „Forrest Gump Deutschlands“, Jonas Deichmann, gewesen, resümieren die Wirtschaftsjunioren. Darüberhinaus vertraten Jochen Schröder und Knut Schneider den Kreis beim JCI World Congress in Zürich und wurden dort mit dem deutschen Fußballteam Weltmeister. „Vielleicht ein gutes Omen für die diesjährige Fußball-Europameisterschaft in Deutschland“, hofft der Verband. red