Simmern

Wer wird neuer Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach? Darüber entscheiden am 5. September die 67 Mitglieder der Kreissynode, die dazu in der Stephanskirche in Simmern zusammenkommen werden, um den Nachfolger von Superintendent Hans-Joachim Hermes zu wählen, der Ende November in den Ruhestand geht.