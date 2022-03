Wahl am 26. März: Kerstin Rudat aus Dillendorf kandidiert für CDU-Landesvorstand

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Rheinland-Pfalz (MIT) sowie der CDU-Kreisverband Rhein-Hunsrück nominieren Kerstin Rudat aus Dillendorf für den neuen CDU-Landesvorstand, der am kommenden Samstag in Wittlich gewählt wird.

Dirk Hüttenberger, MIT-Landesvorstands-Mitglied aus Kaiserslautern, ist überzeugt, dass es wichtiger denn je sei, jetzt unternehmerisches Know-how in die Politik einzubinden: „Wir brauchen praxistaugliche Konzepte, weniger Bürokratie für unseren Mittelstand, mehr Freiheit und Eigenverantwortung.“ Rudat könne als Stimme des Mittelstandes und des ländlichen Raums den Programmprozess und die Neuausrichtung der Partei mitgestalten, so Hüttenberger.

CDU Rhein-Hunsrück unterstützt Kandidatin

Unterstützt wird Rudats Kandidatur auch von der CDU Rhein-Hunsrück: „Kerstin Rudat ist ein Aktivposten in unserem Kreis und zeigt immer wieder, dass sie gegenüber neuen Formaten offen ist, kreative Ideen zur Einbindung der Mitglieder und Wähler hat“, meint der CDU-Kreisvorsitzende Tobias Vogt, der auf den Neustart in der Struktur der Landespartei baut. Als Landtagsabgeordneter und selbst aktives Mitglied der Mittelstandsunion, habe er Rudat in dem Gremium häufig als aktive MIT-Kreisvorsitzende erlebt. „Daher freut es mich und den Kreisverband sehr, diese Powerfrau für den Landesvorstand ins Rennen zu schicken“, sagt Vogt.

Kerstin Rudat ist unter anderem Gründerin und Projektmanagerin der Kair GmbH, die landesweit private Investoren, Bauträger und Kommunen zusammenbringt. Geboren ist sie 1968 in Simmern, sie studierte Kommunikationswissenschaft in Köln und war beruflich für Marketing- und Medienagenturen unter anderem in New York, Düsseldorf und Wien tätig.