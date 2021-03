Plus

Am Samstag muss aufgrund der Sprengung des Felsens mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Wenn auch die Sprengung am rechten Rheinufer zwischen Kestert und Wellmich stattfindet, ist der gegenüberliegende linksrheinische Ufer- und Straßenbereich mit der Bundesstraße 9 ebenfalls betroffen. Eine Umfahrung von Hirzenach über die Rheinhöhen ist also empfehlenswert.