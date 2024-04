Plus Raversbeuren

Vorverkauf hat begonnen: Das Programm zur Lott steht schon fast

i Moop Mama x Älice bringen viel Blech und Energie mit auf die Bühne. Mit ihrem „Urban Brass“ verspricht ihr Auftritt am Samstagabend ein stimmungsvoller Höhepunkt der Lott 2024 zu werden. Foto: Johannes Wimmer

Der eine oder andere, der in den vergangenen Wochen der Lottgesellschaft in den sozialen Netzwerken gefolgt ist, dürfte schon ordentlich Vorfreude auf das erste Wochenende im August verspüren, an dem das Festival traditionell in Raversbeuren gefeiert wird. Sonntags haben die Veranstalter regelmäßig über den aktuellen Stand der Programmplanung informiert, unter der Woche dann einzelne Künstler vorgestellt oder auch mal einen Blick in die Vergangenheit geworfen.