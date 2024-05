Plus Mittelrhein

Vortrag von Prof. Randolf Kauer: Klimawandel und Kreative Strategien verändern Weinbau am Mittelrhein

i Fachkundig und unterhaltsam referierte Randolf Kauer über die Herausforderungen von Klimawandel und Wetterextremen im Weinbau am Mittelrhein und stellte kreative Anpassungsstrategien vor. Foto: Reinfriede Scheer/Kulturhaus Oberwesel

Weinbau am Mittelrhein – quo vadis? Wo geht die Reise hin in einem der kleinsten, aber zweifelsohne einem der schönsten Anbaugebiete Deutschlands? Dieser Frage ging Professor Randolf Kauer in einem Fachvortrag vor einem bunt gemischten Publikum im Kulturhaus Oberwesel nach.