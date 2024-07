Plus Rhein-Hunsrück/Region

Vor-Tour der Hoffnung hält dieses Jahr an Nahe, Mosel und im Hunsrück: Das ist bei den Stopps geplant

i Auch in diesem Jahr radelt die Vor-Tour der Hoffnung wieder durch die Region. Start- und Endpunkt ist bei ihrer 27. Auflage die Kreisstadt Simmern. Von dort aus geht es für die Aktiven an die Mosel und runter zur Nahe. Auf den Stationen unterwegs gibt es ein vielfältiges Programm. Foto: Werner Dupuis (Archiv)

269 Kilometer: Das ist die Strecke, die die rund 120 Teilnehmer der Vor-Tour der Hoffnung zwischen Mosel und Nahe im Hunsrück radeln wollen, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. An den jeweiligen Stopps versprechen die Organisatoren ein buntes Unterhaltungsprogramm vor, während und nach der Spendenübergabe. Los geht es am Freitag, 19. Juli, in Simmern. Was ist an den drei Tagen vorgesehen? Ein Überblick.