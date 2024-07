Plus Rhein-Hunsrück Vor-Tour der Hoffnung gibt Namen der Tippspielsieger bekannt – Viele Gewinner kommen aus dem Hunsrück i Rund 120 Radfahrer waren bei der Vor-Tour der Hoffnung an der Mosel und an der Nahe sowie im Hunsrück unterwegs. Knapp 270 Kilometer haben die Pedalritter für den guten Zweck abgerissen. Foto: Peter Schmitz Die Gewinner des EURO24-Tippspiels im Rahmen der Vor-Tour der Hoffnung stehen fest. Insgesamt wurden 3300 gekaufte Tippkarten eingereicht. Da alle Gewinne und Kosten durch Sponsoren gedeckt waren, konnte ein Nettobenefizertrag von 6600 Euro für die Vor-Tour der Hoffnung teilt Organisator Hans-Josef Bracht mit. Das Geld kommt krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern zugute. Lesezeit: 1 Minute

Nach Beendigung der Fußball-Europameisterschaft wurden nun die Gewinner in den fünf Tippspielen ermittelt. Da regelmäßig mehrere richtige Lösungen vorlagen, musste das Los entscheiden. Die Ziehung erfolgte öffentlich am vergangenen Mittwoch auf dem Beller Markt am Stand der Vor-Tour. Die Hauptgewinne (hochwertige Restaurant- oder Hotelgutscheine) in den fünf Tippspielen gehen an ...