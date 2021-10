Vorteile für Teile einer Stadtratsfraktion? Neuer Ärger um Rheinböllener Neubaugebiet

Plus

Das Problem kommt in den besten Familien vor: Einer versucht beim Brettspiel mit eigenen Regeln zu agieren oder die Mitspieler mit einer kleinen Täuschung zu übertölpeln. Was bei Familienspieleabenden zu wilden Auseinandersetzungen führen kann, kommt offensichtlich auch in der kommunalen Familie von Rheinböllen vor. Dort verärgern einzelne mit offensichtlich eigenen Regelinterpretationen den Rest des Spielerfeldes. Allerdings geht es dabei nicht um Abendunterhaltung, sondern letztlich um wesentliche demokratische Grundwerte – und unterm Strich wohl um viel Geld.