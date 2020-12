Rhein-Hunsrück

Das Coronavirus und die Sorge vor einer großen Ausbreitung zieht weitreichende Folgen nach sich. Zahlreiche Veranstaltungen jeder Größenordnung in der Region werden abgesagt, und auch vor der Tafel Rhein-Hunsrück macht die Entwicklung keinen Halt. Bis Mitte April wird die Ausgabestelle Simmern voraussichtlich geschlossen bleiben. Vom heutigen Freitag an wird es bis zur Woche nach Ostern keine Ausgabe von Lebensmitteln in Simmern geben. Wie die fünf weiteren Ausgabestellen reagieren, war am Donnerstag noch offen.