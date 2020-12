Vorsicht Betrug: Täter nutzen Unsicherheit durch Corona aus

Auch Kunden der KSK betroffen: Betrüger greifen auf sensible Daten zu

Rhein-Hunsrück. Derzeit treiben offenbar Betrüger ihr Unwesen, die es auf Kunden der Kreissparkasse (KSK) Rhein-Hunsrück abgesehen haben, wie Thomas Seibel von der Pressestelle des Kreditinstituts mitteilt. Derzeit würden Kunden der KSK von Unbekannten unter Anzeige der Telefonnummer der Bank angerufen. „Der Anrufer gibt vor, Mitarbeiter der Sparkasse zu sein. In einer vertrauenserweckenden Art und Weise wird versucht, an sensible Daten des Kunden zu kommen. Werden diese Informationen nicht bereitwillig herausgegeben, droht der Anrufer mit Konten- oder Kartensperren“, beschreibt Seibel die Vorgehensweise der Betrüger. Teilweise würden Kunden auch mehrfach angerufen.