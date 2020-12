Sohren/Kirchberg

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte Clemens Fey die Firmbewerber zum Gespräch mit Weihbischof Jörg Michael Peters in der Bürgerhalle in Sohren. Dessen Dank galt allen Katecheten, die trotz der Pandemie eine Firmvorbereitung ermöglicht haben: „Sie haben sich der Herausforderung gestellt, mit dem notwendigen Abstand und trotz der langen Unterbrechung so zusammenzukommen, dass eine Vorbereitung gelingen konnte.“