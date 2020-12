Simmern

Dank der Bilder des Schweizer Fotografen Beat Presser in den Fenstern ist eine temporäre Wandlung vom Rathaus zum Arthaus des Simmerner Verwaltungsgebäudes gelungen. „Vor der Klappe ist Chaos“ lautet der Titel der Fotoschau. In 29 Bildern zeigt Presser großformatige Porträts und Szenen aus seiner Arbeit am Set bedeutender Filmproduktionen. Er war immer ganz nah mit seiner Leica dabei. Daraus entstand auch eine Freundschaft mit dem exzentrischen Schauspieler Klaus Kinski.