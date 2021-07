Nachdem der Kreisausschuss der FDP eine klare Abfuhr erteilt hatte (wir berichteten), versuchten die Liberalen nun auch in der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg ihr „Glück“ mit einem Antrag zum Kauf von Raumluftreinigern für Schulen. In der Kirchberger Stadthalle war die FDP damit weitaus erfolgreicher als im Kreisausschuss – zumindest in Teilen.