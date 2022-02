Vor 60 Jahren gingen sie den Bund fürs Leben ein: Eheleute Adams aus Wüschheim feiern Diamantene Hochzeit

Ihre Diamantene Hochzeit feiern am Sonntag, 13. Februar, Elke und Horst Adam aus Wüschheim. Vor 60 Jahren schlossen sie vor dem Standesamt in Simmern den Bund des Lebens.

Am 17. Februar 1962 wurden sie in Bad Ems kirchlich getraut. Aus Reich stammt die Jubilarin, ist dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Horst Adam wurde in Wüschheim geboren, hat dort seine Kindheit und Jugend verbracht.

Aus diesen benachbarten Dörfern im Biebertal stammend, kannte sich das Paar schon von der Schulzeit her. Sie wurden auch gemeinsam in Neuerkirch konfirmiert. Seine Ausbildung zum Sägewerker absolvierte Horst Adam in der Holzfachschule Bad Wildungen. Nach der Prüfung zum Industriemeister, Fachrichtung Holzverarbeitung, kehrte er in das von seinem Urgroßvater 1889 gegründete Dampfsägewerk in Wüschheim zurück. In den Betrieb wurden in den 1950er-Jahren noch eine Saatfabrik und eine Bauschreinerei eingegliedert. Nach seinem Einstieg als Geschäftsführer stellte er die Weichen für die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens.

Ehefrau Elke war als Einzelhandelskauffrau maßgeblich am Erfolg des Familienbetriebs beteiligt. Mehr als 40 Jahre hatte sie die Leitung im Büro, war die treibende Kraft in Haus und Hof. Bald nach der Eheschließung kam Sohn Uwe zur Welt, der heute mit seiner Familie den Betrieb weiterführt. Die Töchter Doris und Sonja folgten. Neben dem Betrieb umsorgte Elke Adam die Familie. Bis heute kann sie ohne das Backen von süßen Köstlichkeiten, Handarbeit und ohne ihren Garten nicht sein. Horst Adams Hobbys sind das Schachspiel und der Fußball. Gemeinsam spielen die Eheleute Karten und rätseln gern. Zum Ehrentag gratulieren drei Kinder und Schwiegerkinder, fünf Enkel, zwei Urenkel, Verwandte, Nachbarn und Freunde.