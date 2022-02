Derzeit sind die Besucherzahlen angesichts des eher lausigen Wetters im Tiererlebnispark Bell noch überschaubar. Doch schon bald startet das Team mit voller Kraft in die neue Saison. Und die hat – so sind es die treuen Gäste des Parks ja eigentlich schon gewohnt – wieder einiges Neues zu bieten. Inklusive neuer Tiere, die schon bald in den Park einziehen werden.