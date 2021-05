Die Elsen Logistik GmbH hat am Standort Koblenz ein eigenes Logistikzentrum für einen ihrer Großkunden, die Bomag GmbH, geschaffen. Am Standort in Mülheim-Kärlich übernimmt Elsen nach eigenen Angaben auf rund 10.000 Quadratmetern für den Weltmarktführer in der Verdichtungstechnik die Lagerung von Bauteilen sowie diverse Mehrwertdienstleistungen.