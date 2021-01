Rhein-Hunsrück

Leidenschaftlicher Landwirt, Marktleiter eines Bio-Supermarktes in Koblenz, Fraktionssprecher der Grünen in der Verbandsgemeinde Kirchberg, Mitglied im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises, Mitglied in mehr als 20 Vereinen, die sich humanitär, im Natur- und Umweltschutz engagieren: Die Liste mit Ralf Kauers „grünen“ Aktivitäten ist lang. Auf die Frage, wie sich der Kommunalpolitiker mit einem Satz beschreiben würde, antwortet der 55-Jährige: „Ich lebe das, wovon ich überzeugt bin.“