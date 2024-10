Plus Rhein-Hunsrück Von Grünschnitt bis zu Müllentsorgung: Simmerner Bauhof hat im Herbst alle Hände voll zu tun Von Markus Kilian i Die Mitarbeiter des Simmerner Bauhofs rund um Leiter Patrick Spang (2. von rechts) haben im Herbst viele Aufgaben zu erfüllen. Foto: Markus Kilian Veranstaltungen begleiten, die Spielplätze pflegen und die Natur winterfest machen: Die Mitarbeiter der städtischen Einrichtungen müssen in diesen Wochen viele Aufgaben zusätzlich zum ohnehin gut gefüllten Tagesgeschäft stemmen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Blätter fallen von den Bäumen, die Natur zieht sich zurück, die Prozesse in der Pflanzenwelt verlangsamen sich oder hören ganz auf. Für die Mitarbeiter der Bauhöfe im Hunsrück und am Mittelrhein ist es aber genau umgekehrt: Ihnen beschert der Herbst zusätzliche Arbeit – und darunter fällt auch so manches, ...