Plus Rheinböllen

Vom beliebten Ausflugslokal zum Lost Place: Haus am See ist Rheinböllens Sorgenkind

i Von der Gartenterrasse des einst bei Land und Leuten beliebten Ausflugslokals hatte man einen wunderbaren Blick auf den kleinen See. Heute ist dort vieles zugewuchert. Fotos: Andreas Nitsch Foto: Andreas Nitsch

„Was ist nur mit unserem Haus am See passiert?“, fragt Gabriele Burg im sozialen Netzwerk Facebook in der Gruppe „Meine Stadt Rheinböllen“. Sie meint die ehemalige Gaststätte „Haus am See“ in der Rheinböllener Waldsiedlung, der auch eine Tennishalle samt Tennisplatz im Freien angegliedert ist. Das Gelände liegt seit Jahren brach, wuchert zu, vergammelt. Die Natur gewinnt nach und nach Oberhand.