Vollsperrung auf der A 61: Anschlussstelle A 61/B 50 Rheinböllen, in Richtung Köln von Samstag bis Montag dicht

Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 11:13 Uhr

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach weiterhin mitteilt ist die Auffahrt auf die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen/Mainz sowie die Abfahrt aus Richtung Köln/Koblenz kommend in Richtung Rheinböllen auf die B 50 ist noch möglich.

Umleitungen für die Auffahrt auf die A 61 in Fahrtrichtung Köln/Koblenz sowie für die Abfahrt aus Richtung Ludwigshafen/Mainz kommend in Richtung Rheinböllen auf die B 50 sind eingerichtet.

Für die Auffahrt in Fahrtrichtung Köln/Koblenz wird der Verkehr zunächst auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen/Mainz geleitet. An der Anschlussstelle Stromberg wird der Verkehr ausgeleitet und anschließend wieder in Fahrtrichtung Köln/Koblenz auf die A 61 geführt.