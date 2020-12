Manchmal helfen nur drastische Signale. Fakten, Zahlen und Anregungen hat die Initiative Pro Rheintal in den vergangenen Jahren ausreichend geliefert – dass es so nicht weitergehen kann am Mittelrhein. Ob Fachtagungen, medizinische Expertisen oder die Mitarbeit im Beirat „Leiseres Mittelrheintal“, das Engagement der Region und des Teams um Frank Gross war vielfältig.