Simmern

19 plus 1 – zu wenig. Der Kreistag kam zwar am Montagnachmittag zusammen, aber mit 19 Mandatsträgern und dem Landrat war das Gremium nicht beschlussfähig. Dazu hätte es in der Summe 22 Kreistagsmitglieder inklusive Landrat gebraucht. Marlon Bröhr ging im Sitzungssaal wie ein Tiger im Käfig auf und ab, um noch zehn Minuten länger zu warten, in der Hoffnung, dass die erforderliche Abgeordnetenzahl doch noch zusammenkommt.