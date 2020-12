Mittelrhein

Auf eine Reise durchs Mittelrheintal begaben sich am Freitagabend 120 Freunde eines guten Tropfens – natürlich nur digital in Zeiten des aktuell runtergefahrenen Lebens. Reiseveranstalter war der Mittelrhein-Wein e.V. in Kooperation mit unserer Zeitung, für die Organisation sorgte Geschäftsführer Stefan Jedele, fachkundige Begleiterinnen waren gekrönte Häupter, die Mittelrhein-Weinkönigin Marie Dillenburger und Prinzession Wiebke Nohr. Die Technik lag in Händen von Patrick Federhen aus Damscheid, die Reiseleitung hatte Volker Boch übernommen, Chefreporter der Rhein-Zeitung und Weinexperte.