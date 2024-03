Plus Boppard Viktoria Perll ist neue Bopparder Weinkönigin: Krönungsfeier an der Mandelsteinhütte Von Philipp Lauer i Viktoria Perll ist neue Bopparder Weinkönigin Foto: Philipp Lauer Die neue Weinkönigin der Stadt Boppard heißt Viktoria Perll. Am Samstag hat die Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich die 24-jährige Bopparderin bei einer Feier an der Mandelsteinhütte im Bopparder Hamm gekrönt. Sie übernimmt das Amt von ihrer Vorgängerin Ada Ries, die ebenso wie Bacchus Felix Kahl und einige Bopparder Winzer zugegen war. Lesezeit: 1 Minute

Viktoria Perll ist die zweitälteste Tochter von Thomas und Petra Perll, die das Weingut August Perll führen. „Wenn man so wie ich mit Wein aufwächst, dann hat man immer wieder Kontakt mit Weinköniginnen und kann verfolgen, was sie so tun“, sagt Viktoria Perll. Nun habe sie sich selbstbewusst genug gefühlt, ...