Rhein-Hunsrück

Die große Hitze auf dem Hunsrück und am Mittelrhein blieb bislang aus. Wegen der Corona-Pandemie bleiben viele Menschen in den Sommerferien zu Hause. Damit sie wenigstens ein bisschen „Summerfeeling“ genießen können, haben nach dem „Lockdown“ wenigstens vier Freibäder in der Region ihre Pforten wieder geöffnet: Werlau, Simmern und Gemünden im Kreisgebiet sowie in der Nachbarschaft das Bad in Kamp-Bornhofen. Für alle gelten in diesen Tagen strenge Pandemieregelungen und Hygienevorschriften. Abstand halten, keine Gruppenbildungen, gründliche Desinfektion und Einschränkungen der Besucherzahlen sind mittlerweile Standard.