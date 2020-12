Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 13:38 Uhr

Hunsrück

Viel los auf den Hunsrücker Straßen: Unachtsamer Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag auf der L 184 ereignet. Ein 59-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 184 aus Schneppenbach in Fahrtrichtung Rohrbach. An der Kreuzung L 184 und L 162 wollte der vorausfahrende Pkw nach rechts in Richtung Schlierschied abbiegen. Während des Abbiegevorganges fuhr der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf den abbiegenden Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.