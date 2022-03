Corona-Leugner, Maskenverweigerer, Querdenker, der Ukraine-Krieg, Wladimir Putin und ein Streit mit seinem besten Freund Justus, der zum Verschwörungstheoretiker avanciert ist: Christian Ehring ist aufgewühlt. Und was hilft da am besten? Richtig, sich den Frust von der Seele zu reden! Dabei hält der „Extra 3“-Moderator, der mit seinem aktuellen Programm „Antikörper“ am Sonntagabend im ZaP in Emmelshausen gewesen ist, kein Blatt vor den Mund.