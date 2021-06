Die erste Präsenzsitzung nach einer langen Onlinephase war für den Rat der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen durchaus intensiv. Fast drei Stunden lang wurde in der Simmerner Hunsrückhalle diskutiert, sehr intensiv auch um 3000 Euro, die am Ende aber in der Kasse der Verbandsgemeinde blieben.