Plus Kirchberg

VG-Rat Kirchberg konstituiert sich: Wahlen stehen auf der Agenda

i Bürgermeister Peter Müller (2. von rechts) konnte den Ersten Beigeordneten Hans Gerd Bongard (CDU, 2. von links) und die weiteren Beigeordneten Klaus Gewehr (SPD, links) und Peter Kammritz (FWG, rechts) vereidigen. Foto: Charlotte Krämer-Schick

Sie nahm ein wenig Zeit in Anspruch, die geheime Wahl der Beigeordneten der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg. Immerhin mussten mehr als 30 Ratsmitglieder in alphabetischer Reihenfolge dreimal zur Wahlkabine schreiten und ihren Wahlzettel in die Urne werfen. Zuvor wurden sie allesamt durch Bürgermeister Peter Müller per Handschlag verpflichtet.