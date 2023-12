Eineinhalb Stunden Sitzung bei 15 Tagesordnungspunkten: „Das soll mal einer nachmachen“, sagte Bürgermeister Peter Müller nicht ohne Stolz. Berücksichtigt man, dass der Verbandsgemeinderat in dieser Zeit nahezu „nebenbei“ auch noch den Haushaltsplan für 2024 auf den Weg gebracht hat – einstimmig übrigens, so ist Müllers Aussage um so höher zu bewerten.