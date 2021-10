Die Amtszeit des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Kastellaun endet turnusgemäß nach acht Jahren am 30. Juni 2022. Deshalb muss neu gewählt werden. In seiner jüngsten Sitzung, in der Stadthalle Tivoli, legte der Verbandsgemeinderat den Wahltermin einstimmig auf den Sonntag, 16. Januar 2022, fest. Der Alternativtermin wäre der darauffolgende Sonntag, 23. Januar 2022. Amtsinhaber Christian Keimer stellt sich zur Wiederwahl.