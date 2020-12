Kirchberg

Warm anziehen mussten sich die Mitglieder des Kirchberger Verbandsgemeinderates bei seiner jüngsten Sitzung. Das lag aber nicht an einer kontroversen Tagesordnung, sondern an der aufgrund einer defekten Heizung unterkühlten Stadthalle. Passend dazu stand auf der übersichtlichen Tagesordnung unter anderem die Beendigung einer Kooperation zwischen Verbandsgemeinde (VG) und dem Rhein-Hunsrück-Kreis im Schulzentrum in Sohren-Büchenbeuren, inklusive der Festlegung auf ein neues Heizsystem und eine Resolution für die Reaktivierung der Hunsrückquerbahn.