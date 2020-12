Kirchberg

Eigentlich sollte die Tagesordnung der Sitzung des Kirchberger Verbandsgemeinderats am Samstagvormittag nur die Erweiterung der Kernzone des Naturparks Soonwald-Nahe und die Besichtigung des frisch sanierten Hallenbades beinhalten. Doch ein weiterer Punkt sollte die Ratsmitglieder noch einiges an Diskussionszeit kosten. Denn die CDU-Fraktion stellte einen Antrag zur Ergänzung eines Beschlusses vom Oktober 2015 in Sachen Freibad Gemünden.