Was ist aus der FDP in Kirchberg geworden? Diese provokante Frage darf man am Tag nach der Bundestagswahl stellen, trotz (oder gerade wegen?) eines Stadtbürgermeisters, der bekanntlich zu den Liberalen gehört. Betrachtet man als langjähriger Beobachter des politischen Geschehens die Einzelergebnisse in der Stadt Kirchberg, reibt man sich doch verwundert die Augen, wenn man im Hinterkopf hat, auf welch glorreiche Vergangenheit die FDP in der Stadt auf dem Berge blickt.