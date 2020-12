Leiningen

Leuchtend rot reckt der Inkarnatklee seine hübschen Blüten gen Himmel, daneben stehen Mohn, Kamille und Kornblume in voller Blüte. Dass all diese Blumen und Pflanzen im Juli um die Wette blühen, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Dass sie es aber vollkommen ungestört in einem Feld mit Sommergerste tun dürfen, das ist schon etwas Besonderes.