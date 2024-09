Plus Boppard

Verregneter Start des Bopparder Zwiebelmarkts: Gegen Mittag wird es eng am Rhein und auf dem Marktplatz

i Da fällt die Auswahl schwer. Foto: Andreas Nitsch

„Katastrophal“ – so hat der Bopparder Zwiebelmarkt am Mittwochmorgen begonnen. So beschreibt es Marktbeschicker Markus Kalendkiewicz aus Gummersbach. Gegen Mittag hellt sich die Miene des Zwiebelverkäufers jedoch schon wieder auf. Die Sonne ist zwischen den Wolken hervorgekommen, der Regen hat aufgehört.